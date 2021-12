OM-Brest : les notes des médias

Voici les notes délivrées par les médias, après le match OM-Brest (1-2). Ça taille bien sûr sévère.





L'OM est passé au travers de son match contre Brest. Les médias n'ont pas manqué Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara, ou encore Konrad De La Fuente. Le coaching de Jorge Sampaoli a aussi été pointé du doigt. Gerson et Dimitri Payet sont pour ainsi dire les seuls à être passés au travers.





Le onze de départ : Lopez (4) - Saliba (3,7), Alvaro (3), Peres (3,7) - Rongier (4), Kamara (3,7), Harit (5), Guendouzi (5), Gerson (6), Payet (5), De la Fuente (2).

Les remplaçants : Lirola (5,3), Under (4).

Le coach : Sampaoli (3).

L'arbitre : Angoula (5).





Le onze de départ : Lopez (4) - Saliba (4), Alvaro (4), Peres (4) - Rongier (4), Kamara (4), Harit (4), Guendouzi (5), Gerson (6), Payet (5), De la Fuente (3).

Le coach : Sampaoli (4).

L'arbitre : Angoula (7).





Le onze de départ : Lopez (6,3) - Saliba (6,8), Alvaro (6,2), Peres (6,1) - Rongier (7,1), Kamara (5,8), Harit (6,2), Guendouzi (5,8), Gerson (7,1), Payet (7), De la Fuente (6,3).

Les remplaçants : Under (6,2), Lirola (6,8), Milik (6,3).