Schneider : "Jorge Sampaoli fait du André Villas-Boas"

Grégory Schneider voit de l'André Villas-Boas, dans le Jorge Sampaoli actuel. Il pense que le coach argentin s'en remet trop à Dimitri Payet (34 ans).





"Avant le match de dimanche (succès 1-0 contre Troyes, NDLR), l'Olympique de Marseille était à deux victoires en 13 matchs. Et ça dit quand même quelque chose de cette équipe. De temps en temps, comme il y a de la valeur individuelle, ils vont réussir à se réveiller, ils vont réussir à mettre quelque chose en place. Mais on sent que c'est une équipe qui est un petit peu en descente d'énergie, en descente de foi en ce qu'elle fait", a estimé le consultant sur la chaîne L'Équipe.





"Sampaoli ne fait pas ce qu'il était venu faire"

Il ne voit pas de progrès collectif : "Je trouve que tôt ou tard, ça les rattrapera. Si c'est à trois ou quatre journées de la fin, ce n'est pas grave, tu y vas avec les dents, tu y vas avec ce qu'il te reste dans le sac. Mais là, ça pose un problème de conviction, de style, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, Jorge Sampaoli fait du André Villas-Boas. Il ne fait pas ce qu'il était venu faire puisqu'ils gagnent 1-0 sur un exploit de Dimitri Payet. Donc il ne faut pas s'y tromper", a-t-il poursuivi.



Le prochain match de l'OM est programmé face au Lokomotiv Moscou, jeudi.