Cheyrou pense qu'il y a eu un relâchement

Benoît Cheyrou cherche des explications au fait que l'OM ne marque plus de but. Il pense que l'équipe de Jorge Sampaoli s'est relâchée dans le secteur offensif.





"Ils ont été très bons ces dernières semaines parce qu'ils n'ont pas encaissé de buts. Les victoires étaient avec un but d'écart. Ils ont du mal à mettre ce deuxième but qui les met à l'abri. Ça ne date pas de cette après-midi, mais de plusieurs semaines. Je pense qu'il y a peut-être un relâchement. Il y a eu de bonnes choses face à Brest, mais mettre ce deuxième but mettrait les équipes KO et ça permettrait à l'OM de jouer tranquille, d'avoir la maitrise du ballon et de faire tourner", a déclaré l'ancien milieu de terrain olympien au micro d'Amazon Prime Vidéo.



En Ligue 1, l'OM n'est plus parvenu à inscrire deux buts depuis le 17 octobre, lors de la réception de Lorient (4-1). Si Dimitri Payet réalise un énorme début de saison, certains éléments offensifs paraissent moins à l'aise dans le système de jeu prôné par Jorge Sampaoli. Le coach argentin va vite devoir trouver des solutions pour leur permettre de s'épanouir davantage.