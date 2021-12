Guendouzi : "Quand on gagne, on nous dit qu'on joue très bien..."

Mattéo Guendouzi (22 ans) a fait part de sa déception, après le revers concédé face au Stade Brestois (1-2). Il ne comprend apparemment pas toutes les critiques.





"En première période, nous avions la maîtrise du ballon, ils n'ont pas été dangereux. Ce n'est pas la première fois depuis le début de la saison, il y a plein de matches que l'on maîtrise sans parvenir à marquer le deuxième but, comme à Nantes. On sait donc qu'à n'importe quel moment on peut subir une égalisation et c'est ce qui s'est passé, avant d'en prendre un autre derrière. Nous jouons comme on travaille à l'entraînement et on a eu de bons résultats, sauf à Galatasaray. Quand on gagne, on nous dit qu'on joue très bien et quand on perd, bizarrement, on nous dit qu'on joue très mal. La première période a été très bonne, la deuxième catastrophique. Nous sommes tous déçus du résultat, mais d'autres matches arrivent et il faudra les gagner", a déclaré le milieu de terrain en zone mixte, après le match.



Malgré sa deuxième place, cet OM tarde à convaincre. Il n'a pour l'instant pas fait de match référence. On peut regretter qu'il ait grillé autant de jokers, ces dernières semaines.