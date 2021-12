Riolo : "Di Meco était OK avec nous pour Alvaro"

Daniel Riolo s'est exprimé sur la polémique concernant Alvaro Gonzalez (31 ans). Il a rappelé qu'Eric Di Meco était d'accord avec l'After.





Cette fin de semaine, une polémique a opposé l'OM à l'After, concernant le défenseur espagnol. Jérôme Rothen l'avait qualifié de "double garce" et "double-salo**". Quant à Gilbert Bribois, il avait employé le mot "garce". Jacques Cardoze a demandé des excuses, qu'il a obtenues de l'ancien Parisien. Daniel Riolo a jugé la polémique inutile, sur Twitter : "Garce ? On utilise cette expression depuis toujours et pour des joueurs autrement plus prestigieux. C'était même un compliment pour Alvaro. J'espère que tous les demeurés de supporters aveugles de l'OM ravagés par le clubisme ont bien entendu Éric Di Meco, leur légende, être OK avec nous dans l'After ! Mais probablement que ces gens-là ne savent même pas qui est Éric !", a-t-il écrit.



Dans la bouche de ces Parisiens-là, les insultes doivent bien sûr être prises comme des compliments. Quant à Eric Di Meco, il estimait récemment que l'OM méritait de perdre un point en raison des incidents du Clasico... Le latéral gauche des années 80 et 90 paraît en ce moment quelque peu sous influence.