Kamara : "On a mal relancé, et quand on relance mal dans l'axe..."

En zone mixte, Boubacar Kamara (22 ans) est revenu sur son erreur qui a coûté un penalty à l'OM. Il regrette la mauvaise relance qui l'a conduit à la faire.





"C'est une erreur de ma part (le penalty, NDLR). Mais après, je pense qu'on aurait pu mieux défendre. Au départ du ballon, c'est un centre sans grand danger. On a mal relancé et quand on relance mal dans l'axe, il y a une frappe... Je pense que la frappe est totalement ratée et que si je ne mets pas ma main il n'y a pas de but", a déclaré le joueur phocéen en zone mixte.





"Après le penalty, on a eu d'autres occasions..."

À vitesse réelle, il n'a pas eu le temps de réagir : "J'ai ma main droite collée à mon corps, quand je me tourne, j'essaie de remettre la gauche sur mon corps, mais, à vitesse réelle, ça va vite. Il y a de quoi être déçu de ce penalty qui relance le match. Je pense qu'en première mi-temps, on était au-dessus d'eux. Mais, après le penalty, on a eu d'autres occasions qu'on aurait pu mettre et qui auraient changé l'issue du match."



Le milieu défensif alterne les bonnes et les mauvaises prestations, cet automne. Il a été remplacé par Arek Milik, en fin de rencontre.