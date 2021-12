Sampaoli : "Le penalty nous a désordonnés"

Après cette contre-performance à domicile contre Brest (1-2) ce samedi, c'est également la frustration qui prédominait chez le coach Argentin.





Satisfait, comme beaucoup, de la première mi-temps de son équipe, Jorge Sampaoli a exprimé sa frustration après la rencontre. Il estime que le pénalty a été le tournant du match. "Je suis très frustré parce qu'on a très bien joué en première période. Le penalty nous a désordonnés, il nous coûte très cher. Ça nous a coûté équilibre et profondeur. Ça a été un autre match ensuite, on perdait très vite le ballon. Tout ce qu'on a très bien fait en première période s'est perdu. Après l'égalisation, on a joué différemment et dans cette forme de football, l'adversaire était meilleur. Tuer le match, c'est ce qu'on cherche. Il nous a manqué un peu de précision dans le dernier tiers du terrain. On a essayé. Peut-être qu'on aurait mérité de mener 2-0. Puis on n'a pas trouvé la solution après la pause et on a perdu le contrôle du match.



Être plus tueur devant le but, c'est bel et bien le problème majeur de cet OM.