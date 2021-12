Alvaro estime que l'OM a "fait de la merde"

C'est un Alvaro Gonzalez très frustré qui s'est présenté au micro d'Amazon Prime après la défaite face à Brest (1-2).





C'est une défaite très frustrante que l'OM a subie ce soir au Vélodrome contre le Stade Brestois (1-2). Au-dessus en première mi-temps, les Olympiens n'ont pas su tuer le match et ont permis aux hommes de Michel Der Zakarian d'y croire encore. En 15 minutes, Faivre et Honorat ont réussi à inverser la tendance.



Un résultat et une prestation qui ont passablement énervé Alvaro Gonzalez. "Je ne comprends pas qu'on puisse jouer comme une grande équipe pendant plus d'une heure et faire de la merde comme ça pendant 10 minutes. Je ne sais pas si c'est une question de mentalité, je ne sais pas non plus s'il y a penalty, mais on peut s'en vouloir de ne pas gagner ce soir."