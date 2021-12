Luan Peres : "Je ne peux pas expliquer le résultat de ce soir"

Suite à la défaite de l'OM face à Brest (1-2), Luan Peres s'est livré au micro d'Amazon Prime.





Alors que l'OM avait réalisé une très bonne première mi-temps avec près de 75% de possession, les Olympiens se sont relâchés au retour des vestiaires. Un pénalty de Romain Faivre puis un but d'Honorat ont permis aux Brestois de réaliser le hold-up parfait face à des Marseillais amorphes en seconde période.



À la fin du match, Luan Peres a livré son analyse de la rencontre. "Je ne peux pas expliquer le résultat de ce soir. On a fait une très bonne première période, on a eu beaucoup d'occasions. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé en seconde. On voulait gagner, puis ils ont marqué un but, puis un autre. Ils ont eu d'autres occasions. Ce manque de réalisme est difficile à expliquer. On doit marquer davantage. On doit progresser derrière et devant.."