OM-Brest : les compositions officielles

En ouverture de la 17e journée de Ligue 1, l'OM accueille Brest. Voici les compositions officielles des deux équipes.





Face à Brest, l'OM ouvre le bal de la 17e journée de Ligue 1, et retrouve le public du Vélodrome après avoir purgé son match à huis clos dimanche, face à Troyes (1-0). Malgré des prestations moins flamboyantes offensivement ces dernières semaines, les hommes de Jorge Sampaoli se sont appuyés sur une assise défensive solide pour enchainer sept matchs sans défaite en championnat. L'objectif sera bien évidemment de continuer cette belle série pour garder, quoiqu'il arrive, la 2e place.



Plusieurs incertitudes demeuraient quant à l'équipe qui allait débuter ce match et finalement, le coach Argentin reconduit exactement la même équipe qu'à Nantes avec Payet en faux n°9 et Milik sur le banc.



La compo officielle de l'OM : Lopez - Saliba, Alvaro, Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi, Lirola, Gerson - Harit, Payet.



La compo officielle de Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne - Faivre, Belkebla, Honorat, Magnetti, Del Castillo - Le Douaron



Le match est à suivre à partir de 17h Amazon Prime.