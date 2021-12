L'OM, meilleure défense de L1 et recordman des clean sheet

L'OM est actuellement la meilleure défense de Ligue 1, à égalité avec Nice. Les Olympiens sont également les rois du clean sheet (8).





Avec un système de jeu aussi offensif et des principes de jeu basés sur le déséquilibre, on était loin de s'imaginer que l'équipe de Jorge Sampaoli serait la meilleure défense de Ligue 1 (à égalité avec Nice) après 16 journées. Mais avec seulement 12 buts encaissés, force est de constater que les chiffres parlent pour le coach Argentin (et surtout pour la défense marseillaise). Évidemment, tout n'a pas été parfait et on sent parfois les Olympiens un peu à la limite et régulièrement en difficulté sur les côtés. Mais Pau Lopez n'en reste pas moins le gardien qui a effectué le plus de clean sheet (8) en Ligue 1 cette saison, une statistique tout de même très encourageante, à l'heure où l'animation offensive semble un peu plus en difficulté. L'objectif sera donc d'améliorer cette statistique face à Brest cet après-midi.