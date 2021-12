Amazon pourrait peser dans l'affaire OL-OM

Le verdict suite aux incidents durant la rencontre OL-OM ne sera rendu que le 8 décembre prochain, mais le diffuseur de la Ligue 1 pourrait peser dans la décision.





Dans quelques jours, nous connaitrons l'issu de l'affaire OL-OM, arrêtée pour un jet de projectile sur Dimitri Payet. Si chacun, et surtout Jean-Michel Aulas, tente de prêcher pour sa paroisse, un autre acteur tenterait de faire de même selon La Provence. En effet, d'après le quotidien régional, Amazon, diffuseur de la Ligue 1, pousserait pour que la rencontre soit rejouée. Dans la mesure où l'Olympico constitue l'un de ses plus gros matchs de la saison, le géant Américain ne verrait pas d'un bon oeil l'annulation du match vis-à-vis de ses abonnées, si jamais la LFP donne une victoire sur tapis vert à l'OM. Mais avec Aulas dans les parages, on imagine très mal qu'une telle décision soit rendue.