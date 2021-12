Payet et Mandanda ont rencontré les supporters

À l'initiative de Dimitri Payet, Steve Mandanda et le capitaine Marseille, accompagné de Pablo Longoria ont rencontré les groupes de supporters pour évoquer le sujet des jets de projectiles.





Toujours sous la menace d'un retrait d'un point en cas d'incident au Stade Vélodrome, les Olympiens prennent très au sérieux le sujet des jets de projectiles, qui se multiplient depuis le début de la saison. À l'initiative de Dimitri Payet et accompagné de Steve Mandanda et Pablo Longoria, ils ont décidé de s'inviter à la réunion mensuelle entre les groupes de supporters et la direction Olympienne hier après-midi pour évoquer le sujet nous apprend L'Équipe. Le but était avant tout de sensibiliser afin d'éviter tout nouveau débordement qui pourrait avoir de sérieuses conséquences pour le club.