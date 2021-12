Pablo Longoria prend les choses en main dans l'affaire Suk

Pablo Longoria a décidé de taper du poing sur la table suite à l'affaire Suk. Une procédure interne a également été lancée.





Suite aux propos racistes entendus sur le banc Marseillais lors de la rencontre entre l'OM et Troyes, Pablo Longoria a joint la parole aux actes en décidant de prendre les choses en main dans cette affaire. Selon RMC, le Président Olympien a convoqué hier l'un des coupables pour lui signifier qu'un tel comportement était inacceptable. Il aurait également demandé à toutes les personnes présentes sur le banc de ne plus parler des joueurs adverses sous peine de sanctions. En parallèle, une procédure interne a été lancée par le Département des Ressources Humaine du club et une décision devrait être prise la semaine prochaine indique le média. On apprend aussi que ce n'est pas un joueur qui aurait prononcé ces propos.