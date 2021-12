Toujours pas de lieu d'accueil pour ES Canet-Rocheville - OM

Le 32e de finale de Coupe de France entre l'OM et l'ES Cannet-Rocheville se disputera le 19 décembre. Mais des difficultés persistent dans le choix du stade qui va accueillir la rencontre.





Si l'ES Cannet-Rocheville a eu le bonheur de tirer l'Olympique de Marseille dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France, le club de National 3 ne sait toujours pas dans quel stade il affrontera l'actuel dauphin de Ligue 1. Si les dirigeants du Cannet ont tout de suite proposés d'inverser la rencontre, cette solution ne devrait finalement pas être retenue, dû à un manque à gagner de 200 000€ selon les dirigeants Olympiens dans la mesure où les ventes de billets ne permettraient pas de couvrir les couts engendrés (300 000€).



De son côté, l'OM est d'accord pour se rendre dans les Alpes-Maritimes, à Cannes, à condition que la pelouse soit en bon état (ce qui entrainerait un déplacement de la rencontre entre les Cannois et Dijon). Sauf que les autorités sont également de la partie et craignent des affrontements entre supporters Marseillais et Niçois. Bref, c'est toujours aussi compliqué et quelqu'un devra faire des concessions.