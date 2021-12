Sampaoli : "Peut-être qu'une autre équipe pourra aider Amavi"

Jorge Sampaoli s'est exprimé sur la situation de Jordan Amavi (27 ans), lequel ne joue pas, cette saison. Il a évoqué l'idée d'un départ du latéral, lequel a prolongé son contrat il y a quelques mois.





"C'est une situation particulière pour lui. Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière, on n'a pas vraiment pu l'évaluer en arrivant. En début de saison il a souffert de notre système, avec ces trois centraux et un piston, alors que lui est plus un latéral linéaire, qui fait des allers-retours dans son couloir. Quand on l'a essayé en troisième défenseur central ou en latéral hybride ça ne s'est pas très bien passé pour lui, donc il n'a pas beaucoup joué", a déclaré le coach argentin en conférence de presse.





"Certains joueurs ne se sont pas bien adaptés"

Il a suggéré l'idée d'un départ : "Jordan ou d'autres ont le droit, s'ils le veulent, de chercher une porte de sortie. L'entraîneur aussi a le droit de le penser. L'important c'est que le joueur progresse, c'est une responsabilité de l'entraîneur. Si on n'y arrive pas peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres ces prochaines semaines. Certains joueurs ne se sont pas bien adaptés, mais c'est un processus. (...) Il y aura des erreurs, mais c'est le chemin qu'on a choisi, et on doit continuer", a-t-il poursuivi.



Jordan Amavi n'a pris part qu'à 2 rencontres, cette saison.