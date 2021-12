Sampaoli répond aux critiques sur son projet de jeu différent

Jorge Sampaoli a été l'objet de violentes critiques sur le système de jeu différent qu'il souhaite proposer en Ligue 1. Il admet avoir beaucoup appris, ces derniers mois, mais entend bien s'obstiner dans ses idées.





"J'ai beaucoup appris ces derniers temps dans ce football en France. On doit lutter dans un processus nouveau, tout en respectant nos convictions, a confié le coach argentin en conférence de presse, ce vendredi. On construit notre projet sur une manière de jouer. On ne peut pas se dire qu'on est des perdants après une défaite, ça ne fonctionne pas comme ça... Je ne tombe pas dans le pessimisme ni l'euphorie, on lutte contre le football de transitions, on cherche à contrôler le jeu. Le reste nous importe moins. Il faut juste respecter le processus. Vous, journalistes, vous savez ce qu'on essaye de mettre en place ici, quel style de jeu on veut développer, un style différent du football de transition que l'on voit beaucoup en France - même si je ne le critique pas. Notre défi, c'est de ne pas perdre notre cap face à l'euphorie ou le pessimisme ambiant."



Outre les critiques "normales", le projet de jeu de Jorge Sampaoli subit des attaques régulières de la part de consultants très attachés au style de jeu à la française. Cela avait aussi été le cas de Marcelo Bielsa.