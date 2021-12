Lirola : "Je suis à l'aise en ailier"

En conférence de presse, Pol Lirola (24 ans) a évoqué les systèmes de jeu privilégiés par Jorge Sampaoli. Il apprécie visiblement de jouer au poste d'ailier. Il a aussi répondu au manque d'agressivité supposé des Olympiens.





Face aux médias, l'Espagnol a évoqué les postes dans lesquels il est utilisé par Jorge Sampaoli : "On a changé de système par rapport à la saison dernière, le coach me voit comme un joueur polyvalent, capable de jouer à plusieurs postes. Je suis à sa disposition, je dois juste donner mon meilleur pour aider l'équipe. Je suis à l'aise en ailier, où j'ai plus joué dernièrement en l'absence d'Under, mais je suis aussi à l'aise en latéral", a-t-il confié.





"Je vais faire en sorte de m'améliorer"

Il admet qu'il est moins performant dans les centres, cette saison : "Je suis un peu moins efficace à ce niveau-là, mais je ne pense pas que ce soit un problème de système. J'ai souvent des opportunités, mais je suis moins décisif, moins bon sur la dernière passe. C'est plus des erreurs de ma part qu'une question de système, je vais faire en sorte de m'améliorer et de corriger ça", a-t-il ajouté.



L'OM paraît moins agressif, cette saison. Il pense que ça vient de la mentalité des joueurs : "C'est plus le profil des joueurs que la mentalité. Nous n'avons pas de joueurs qui vont commettre beaucoup de fautes, ils récupèrent le ballon plutôt proprement, notamment nos défenseurs qui sont très bons actuellement. Donc je ne pense pas que ce soit une stat négative."



Lirola a pris part à 17 matchs, cette saison. Il a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive.