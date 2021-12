Payet absent contre Brest ?

Jorge Sampaoli a fait le point sur le groupe olympien, ce vendredi. Dimitri Payet (34 ans) est incertain pour la rencontre qui se jouer samedi contre Brest.





Face aux médias, le coach de l'OM a indiqué que le Réunionnais était incertain pour le match de demain : "Il ne s'est pas entraîné ce matin parce qu'il n'a pas récupéré totalement. Il reste sur deux matchs à très haute intensité, il est resté en salle aujourd'hui. On va voir son évolution dans les prochaines heures pour savoir s'il sera disponible. Payet est un joueur indispensable pour nous, on a beaucoup plus de contrôle quand il est là. Le problème c'est qu'on n'a pas encore su le remplacer quand il n'est pas là, mais il va falloir apprendre, car il ne peut pas jouer tout le temps."





"Payet n'a pas récupéré totalement"

Il a aussi donné des nouvelles des blessés Cengiz Under et Bamba Dieng : "Il ne s'est pas entraîné ce matin parce qu'il n'a pas récupéré totalement. Il reste sur deux matchs à très haute intensité, il est resté en salle aujourd'hui. On va voir son évolution dans les prochaines heures pour savoir s'il sera disponible.



L'absence de Dimitri Payet pourrait constituer un coup dur, d'autant que Brest est sur une très grosse série.