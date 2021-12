Cheyrou juge cet OM très équilibré

S'il considérait que l'OM était déséquilibré, en début de saison, Benoît Cheyrou pense désormais l'inverse. Il juge le onze de Jorge Sampaoli très équilibré.





"Quand tu arrives à la 16e journée en étant 2e avec un match en moins, tu penses évidemment à l'Europe. C'est l'ADN de l'OM de jouer la Ligue des champions chaque année, il y a eu pas mal d'investissements cet été... Ce qui est positif par rapport à la fin de saison dernière, c'est que Sampaoli aligne à chaque match 6 ou 7 joueurs qu'il a choisis. Je trouvais l'équipe très déséquilibrée au début de saison, on se demandait s'il y aurait 5 ou 6 buts au prochain match ; elle est désormais très équilibrée, avec beaucoup de rigueur dans les replacements et de calcul", a déclaré l'ancien milieu de terrain (propos relayés par La Provence).



L'OM affiche actuellement la meilleure défense de Ligue 1 à égalité avec Nice, avec 12 buts encaissés en 15 matchs (l'OGCN compte un match en plus). En championnat, l'équipe de Jorge Sampaoli n'a plus pris de but depuis le 27 octobre, face à Nice (1-1), soit 534 minutes d'invincibilité.