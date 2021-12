OM-Brest : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM accueillera Brest, au stade Orange Vélodrome, samedi, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Compos, horaire, chaîne de diffusion... Voici toutes les informations à connaître sur la rencontre.





Après un match à huis clos, l'équipe de Jorge Sampaoli retrouvera son public, face aux Brestois. Elle tentera d'enchaîner, après les deux succès obtenus contre Troyes (1-0) et Nantes (1-0). Certaines critiques restent vives, mais les Marseillais ont pu profiter de ces résultats pour engranger de la confiance. Il faut espérer qu'ils parviendront à monter en puissance, ces prochaines semaines.



Pour cette rencontre, le coach argentin espère pouvoir compter sur les retours de Cengiz Under et de Bamba Dieng. Le premier n'était pas remis de sa blessure au dos et le second d'une douleur au genou, à Nantes. Pour le reste, le groupe marseillais devrait être au complet. Côté brestois, Michel Der Zakarian peut s'appuyer sur son équipe type, même si certains joueurs sont en phase de reprise.





Les derniers matchs entre Brest et l'OM

Brest reste sur une série impressionnante de cinq succès consécutifs. Il a notamment battu Monaco (2-0) et Lens (4-0). Il n'a plus perdu depuis le 2 octobre, à Nice (1-2). Autant dire que les Phocéens devront être à 100 % pour espérer faire un résultat.



Les cinq dernières confrontations entre Brest et l'OM en Ligue 1 :

13/03/2021 : OM 3-1 Brest

30/08/2020 : Brest 2-3 OM

29/11/2019 : OM 2-1 Brest

20/04/2013 : OM 1-0 Brest

02/12/2012 : Brest 1-2 OM.



En championnat, les Marseillais ont affronté les Bretons à 23 reprises, pour 12 succès, 5 matchs nuls et 6 défaites.





Les compos probables d'OM-Brest

Voici les compositions probables de la rencontre OM-Brest, au moment de la rédaction de l'article. Les compos officielles seront publiées environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Lopez - Rongier, Saliba, Alvaro, Peres - Lirola, Guendouzi, Kamara, Payet, Gerson - Payet.



La compo probable de Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne - Faivre, Belkebla, Agoumé, Honorat - Le Douaron, Mounié.





OM-Brest, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre OM-Brest sera diffusée sur Prime Vidéo. Le coup d'envoi sera donné à 17h00, samedi.