Saliba : "Si on se relâche, on peut vite redescendre"

William Saliba (20 ans) a fait un petit point sur le parcours de l'OM. Il rappelle que les Olympiens doivent rester concentrés.





L'OM reste sur deux succès consécutifs. Pour autant, la saison est encore longue. Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur sa situation. William Saliba évoque notamment les difficultés des dernières semaines : "Il y a le truc qui s'est passé à Lyon, mais on a déjà oublié. C'est dans la tête. Là, on prend confiance. Là, on est focus", a-t-il confié au quotidien. Et d'ajouter : "On a eu des temps durs, on a su les passer." Malgré son jeune âge, le défenseur a conscience que le moindre relâchement peut se payer cher : "Si on se relâche, on peut vite redescendre. Deuxième, c'est là où on veut être. Si on veut y rester, on doit continuer avec cet état d'esprit", a-t-il ajouté.



Comme un certain nombre de ses coéquipiers, on peut penser que le natif de Bondy engrange énormément d'expérience, ce début de saison. Un joueur qui parvient à s'acclimater à l'OM peut s'imposer partout. Espérons toutefois qu'il n'arrive plus d'incident avec les supporters.