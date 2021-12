OM-Brest : le nom de l'arbitre est connu

Antony Gautier arbitrera le match OM-Brest, samedi. Il sera assisté d'Alexandre Viala et Christophe Mouysset.





Le SAFE (Syndicat des arbitres du football d'élite) a communiqué les noms des arbitres désignés pour la 17e journée de la Ligue 1. L'OM sera arbitré par Antony Gautier, alors qu'Alexandre Viala et Christophe Mouysset seront sur les lignes de touche. Gael Angoula (ancien joueur de Bastia) tiendra le rôle de quatrième arbitre, tandis que Benoît Millot et Nicolas Danos seront à la vidéo.



Cette saison, Antony Gautier a dirigé l'OM à l'occasion de la réception de Lorient, lors de la 10e journée. Cela s'était bien passé pour l'équipe de Jorge Sampaoli (4-1). Auparavant, il faut remonter à 2019-2020 pour le retrouver associé à des matchs phocéens (Monaco 3-4 OM et OM 2-1 OL).