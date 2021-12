Le joli but inscrit par Thauvin avec les Tigres

Florian Thauvin (28 ans) a trouvé le chemin des filets avec les Tigres, d'une belle reprise acrobatique. Un but important inscrit en demi-finale du tournoi d'ouverture du championnat mexicain.





En difficulté depuis plusieurs mois, Florian Thauvin a inscrit un but important face au Club Leon, avec les Tigres, en demi-finale du tournoi d'ouverture de la Liga MX. Son équipe était menée et son geste joli acrobatique lui a permis d'égaliser. Elle a ensuite pris le dessus dans les arrêts de jeu (2-1). Il totalise désormais 2 buts en 10 apparitions avec le club de Monterrey. Il a aussi donné 1 passe décisive.



Flotov est-il de retour en forme ? L'ancien joueur de l'OM a été absent pendant plusieurs semaines et les critiques ont commencé à poindre, au Mexique. Il lui faudra en tout cas travailler très fort pour retrouver les Bleus comme il se l'est fixé comme objectif au moment de son départ de Marseille.