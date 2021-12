Germain : "C'était compliqué pour moi avec Villas-Boas et Sampaoli"

Valère Germain est à nouveau revenu sur les difficultés qu'il a rencontrées à l'OM. Il pense qu'il a payé le fait de ne pas être utilisé à sa vraie position.





"C'était compliqué pour moi avec Villas-Boas et Sampaoli. Même si j'ai toujours eu de bons rapports avec Villas-Boas. C'est un très grand monsieur, mais il a préféré mettre d'autres joueurs au poste d'attaquant et moi, j'étais un peu mis sur le côté, à droite, à gauche sachant que Florian Thauvin n'était pas là et qu'il manquait un ailier droit donc j'ai beaucoup joué à droite. Je pouvais rendre service à ce poste, mais sur une saison, c'était compliqué. Quant à Sampaoli, il a fait ses choix dès le début, je n'étais pas dans ses choix et je n'en veux à personne", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à Pierrot le Foot.





"J'ai failli revenir à Monaco"

Il a aussi révélé avoir été proche de quitter Marseille, lors d'un mercato hivernal : "Il y a des moments, je crois que c'était en janvier 2019, où la saison était compliquée, j'ai failli revenir à Monaco. Ça ne s'est pas fait à la fin. Et il y a juste eu ce moment là où j'ai failli partir. Mais tous les jours je me disais que c'était une chance d'être dans ce club. C'était un rêve d'enfant d'y évoluer."



Le passage de Valère Germain constitue une grosse déception. Il n'a inscrit que 31 buts en 159 apparitions. Ses performances n'ont clairement pas été en adéquation avec son salaire (330 000 euros par mois à l'OM, contre 75 000 euros par mois à Montpellier...).