Diaz demande à l'OM de faire l'effort pour Kamara

Kevin Diaz a trouvé Boubacar Kamara (22 ans) impressionnant lors de la rencontre Nantes-OM (0-1). Il considère que les dirigeants olympiens doivent céder à ses exigences pour le faire prolonger.





"Il a fait un match exceptionnel. On a beaucoup parlé de Dimitri Payet et de Mattéo Guendouzi, à raison. Mais vraiment, Boubacar Kamara, tu vois que dès les premières minutes il est monstrueux ! Je ne sais pas si c'est possible de le garder. Mais si ce n'est qu'une question de salaire, je pense qu'il faut que l'Olympique de Marseille y aille parce que de toute façon, il est tellement monstrueux... Je ne dis pas qu'il faut que le club cède, j'aime bien les institutions fortes. Mais quand même, il est monstrueux. Il est essentiel dans les compensations", a déclaré le consultant au micro de RMC.



Kevin Diaz se doute bien que l'OM fait son possible pour persuader le minot. Il aurait même refusé quatre propositions de contrat formulées par les dirigeants, ces derniers mois, dont la dernière lui permettait de faire un peu ce qu'il voulait. Il faut noter que le milieu de terrain n'avait prolongé que de trois ans, en 2019, ce qui laissait déjà entendre qu'il allait tenter le coup d'un départ à la fin de son engagement. Ses prestations doivent-elles faire oublier son attitude avec le club ? Là réside la grande question...