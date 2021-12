La petite boulette de Sergio Ramos

Sur Instagram, Sergio Ramos (35 ans) a posté une photo accompagnée de la musique Jump. Une boulette qui a rapidement fait le buzz.





Le défenseur du PSG a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs, dimanche dernier, face à l'ASSE. Pour fêter ça, il a posté une photo de lui à l'entraînement flanquée de la musique de... Jump de Van Halen. Soit celle qui accompagne l'entrée des joueurs de l'OM sur la pelouse du stade Orange Vélodrome depuis 1986. Une boulette qui a bien fait marrer les supporters olympiens et qui montre combien il connaît son nouveau club et ses rivaux. Il l'a bien sûr rapidement effacée.



Pour rappel, Sergio Ramos percevrait 6 millions d'euros net par an (donc après impôts et charges). Paris met le paquet pour attirer les stars planétaires. Cela ne veut pas dire qu'elles connaissent son histoire ou même qu'elles le portent dans leur coeur. Ce n'est certainement pas la dernière fois qu'une d'entre elles nous fait rire de la sorte.