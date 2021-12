Angers-OM : le CNOSF a confirmé la sanction olympienne

Le CNOSF a débouté l'OM de sa demande, concernant le point de pénalité infligé après les incidents survenus après le match face à Angers. La sanction est donc définitive.





L'OM reste sous la menace du point de pénalité infligé par la commission de discipline, suite aux incidents survenus à Angers. Certains fans des deux équipes avaient en effet envahi le terrain pour s'affronter, à la fin du match. Selon L'Équipe, le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) a estimé que "les supporters de l'OM se sont bien introduits sur la pelouse et que les stadiers du club n'ont pas été à la hauteur". Il considère que "la responsabilité disciplinaire de l'OM était bien engagée". Il pense aussi que la sanction prononcée par la commission de discipline était justifiée.



Pour rappel, l'OM a saisi le CNOSF sans passer par la FFF, dont la commission d'appel est réputée plus stricte. La sanction est donc désormais définitive. En cas de nouvel envahissement du terrain, le club marseillais pourrait être sanctionné d'un retrait de 1 point. A voir si tous les supporters en tiendront compte, en particulier ceux qui sont plus attachés à leur condition de supporter qu'à leur club.



On en conclut donc que les clubs sont bien responsables des débordements de leurs supporters à l'extérieur. En conséquence, les clubs qui ont des supporters passionnés sont doublement désavantagés par rapport à ceux qui se contentent d'avoir des spectateurs.