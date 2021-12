Blas : "Les Marseillais ne sont pas non plus extraordinaires"

Ludovic Blas (23 ans) pense que Nantes aurait fait beaucoup mieux s'il était resté à 11 contre 11. Il n'a pas trouvé les Marseillais "extraordinaires".





"On pouvait embêter cette équipe de Marseille. On a les qualités pour. On sortait d'un bon match à Lille. On s'est mis en difficulté tout seul", a déclaré le milieu de terrain nantais face à la presse. Il pense que le FCN aurait posé des problèmes à l'OM, à 11 contre 11 : "J'aurais bien aimé voir le match à 11 contre 11 parce qu'ils ne sont pas non plus extraordinaires. (...) On attendait ce match avec impatience. On savait qu'il allait y avoir beaucoup de public. On voulait faire bonne impression pour nos supporters et auprès de toute la Ligue 1 aussi. Je suis donc un peu dégoûté de ce match-là parce qu'on n'a pas montré notre vrai visage ce soir", a-t-il ajouté.



Outre le fait de conjuguer à l'inconditionnel, le natif de Colombes se sentait certainement obligé de porter un jugement sur le niveau des Phocéens. En attendant les fabuleux exploits sortis de son imagination, l'équipe des Canaris pointe à la 13e position du classement de Ligue 1. Et elle n'a plus remporté de match depuis le 23 octobre.