Kolo Muani dénonce un arbitrage pro-Marseille

Si Marseille se réjouit du succès obtenu contre Nantes (1-0), les Canaris estiment pour certains qu'il n'était pas mérité. Randal Kolo Muani (22 ans) a dénoncé un arbitrage favorable à l'OM.





En zone mixte, l'attaquant nantais a estimé que l'arbitre avait favorisé l'OM : "On avait à coeur de bien commencer, donc franchement on peut se le dire : on a raté notre début de match. On a pris un carton rouge. Mais après ça, on a quand même eu des difficultés à revenir dans le match. On a essayé de jouer avec le coeur, mais ça n'a pas marché", a-t-il lancé aux médias présents. Avant d'ajouter à propos de l'arbitrage : "Je l'ai en travers de la gorge. Est-ce qu'il y a rouge pour Alvaro ? Pour moi oui. Il n'a pas à faire ça. Il fait obstruction en venant avec le coude. Il doit défendre, certes, mais pas comme ça. On ne doit pas faire ça sur un terrain. (...) Je pense que si c'est un autre attaquant que moi... Je pense qu'ils (les arbitres) ont leurs préférences."



Alvaro Gonzalez a en effet donné quelques sueurs aux Marseillais en faisant une grosse faute, en seconde période. Elle n'était pour autant pas pire que les semelles mises par les Nantais, en début de rencontre. Et ce n'est pas la première fois que les adversaires de l'OM multiplient les gestes violents pour stopper les offensives olympiennes. Les Nantais ont commis 13 fautes, contre 7 côté phocéen.