Rongier : "On aurait pu et dû se mettre à l'abri"

Valentin Rongier (26 ans) considère que l'OM a bien joué contre Nantes, mercredi soir. Pour autant, il regrette que le break n'ait pas été fait rapidement.





"On a réalisé une bonne prestation même si tout n'était pas parfait contre une équipe de Nantes rapidement réduite à dix. On aurait pu et dû se mettre à l'abri plus tôt. On a produit du jeu et maîtrisé la rencontre. On était venu pour gagner et imposer notre jeu. Il y a des matches où ça fonctionne très bien, d'autres où ça fonctionne moins bien. (Hier) soir ça nous a souri", a déclaré le milieu de terrain/latéral droit, en zone mixte. Il se réjouit de retrouver la deuxième position, au classement : "On est très bien, il fallait enchaîner. Avec les résultats du week-end, c'était très important d'en profiter et on a su le faire. On montre à nos adversaires directs qu'on est là. C'est important de rester dans la course et de ne rien lâcher."



L'OM accueillera Brest, samedi, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. La commission de discipline communiquera quant à elle son verdict sur le match OL-OM le 8 décembre.