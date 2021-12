Pau Lopez : "On n'a pas concédé beaucoup d'occasions"

Pau Lopez (26 ans) a donné son avis sur la victoire obtenue par l'OM à Nantes (1-0), mercredi. Il a obtenu un nouveau clean sheet.





"On a fait un bon match, meilleur que celui contre Troyes. On a très bien joué au début. Le match est devenu plus facile avec l'expulsion. On a un peu souffert à la fin, mais on a gagné. Encore une fois, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Ça dit beaucoup de notre niveau", a confié l'Espagnol face aux médias, en zone mixte. Les Nantais n'ont en effet cadré qu'une frappe, bien qu'ils soient sur leur terrain.



Le portier olympien totalise 8 clean sheet en 15 apparitions, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, Il en a réalisé 6 en 10 matchs. Il est le 7e gardien parmi les 5 grands championnats à en avoir obtenu le plus (à égalité avec d'autres), bien qu'il ait beaucoup moins joué que les autres. Il est devancé par David Ospina (Naples), Alex Remiro (Real Sociedad), Edouard Mendy (Chelsea), Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool) et Alfred Gomis (Rennes).



S'il ne se considère pas encore comme le titulaire de l'OM, Jorge Sampaoli paraît néanmoins le placer au-dessus de Steve Mandanda, dans la hiérarchie.