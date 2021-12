Mercato : Alvaro se poserait des questions

S'il a disputé les deux derniers matchs, Alvaro Gonzalez (31 ans) avait été peu utilisé, ces dernières semaines. Au point qu'il se serait interrogé sur son avenir.





Au micro de RMC, Florent Germain a évoqué la situation de l'Espagnol. Son comportement est bien sûr exemplaire, que ce soit à l'entraînement ou en match (même sur le banc de touche). Le journaliste a néanmoins indiqué qu'il s'était posé des questions, alors qu'il était peu utilisé par Jorge Sampaoli : "Alvaro Gonzalez ? Il a l'esprit club. Lui, il a ça au fond de lui. Mais ça n'empêche pas qu'il a une situation personnelle qui ne lui convient pas, qui fait qu'il se pose des questions", a-t-il confié sur l'antenne de la radio.



Arrivé en 2019, Alvaro Gonzalez totalise 73 apparitions sous le maillot de l'OM. Il est très attaché au club et il est à noter que son retour dans le onze de départ a coïncidé avec le retour des succès, contre Troyes et face à Nantes. Malgré ses limites, l'ancien joueur de Villarreal affiche un caractère qui paraît rejaillir sur ses coéquipiers.



Cette saison, Alvaro Gonzalez n'a joué que 5 matchs de Ligue 1 et 2 d'Europa League.