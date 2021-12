Saliba : "C'était un match bourbier, mais on a su gagner"

William Saliba (20 ans) a livré son analyse du succès obtenu par l'OM sur le terrain du stade de la Beaujoire. Il considère que les trois points sont essentiels.





"On a fait une très bonne opération. On a été très bon dès l'entame de match. On a marqué et on a continué à faire circuler le ballon. On a été solide, on enchaîne encore avec un clean sheet. C'était dur dimanche sans supporter, il y a moins d'envie. Là c'était un match bourbier, mais on a su gagner", a déclaré le défenseur central en zone mixte.



Parfois en difficulté en Ligue Europa, William Saliba affiche des performances très solides en Ligue 1. Il a disputé 18 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison, et n'est pas pour rien dans le fait que l'OM présente la meilleure défense de Ligue 1. On peut imaginer qu'il engrange une expérience précieuse et sera de meilleur en meilleur, au fil des mois.



L'OM a rendez-vous avec Brest, samedi. Les Bretons restent sur cinq succès consécutifs face à l'ASSE (1-0), Bordeaux (2-1), Lens (4-0), Lorient (2-1) et Monaco (2-0).