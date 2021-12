Riolo voit cet OM sur le podium, avec une seule réserve

Daniel Riolo n'est pas surpris par le retournement de situation, à l'OM. Il pense que la panique qui a gagné certains supporters, ces dernières semaines, n'était pas justifiée.





"Il y a toujours une inconnue, avec ces mecs-là. Ces gars à caractère comme Jorge Sampaoli, Marcelo Bielsa... Ce genre de gars là. C'est que parfois une étincelle peut tout faire dégoupiller. C'est ma seule réserve, a-t-il déclaré au micro de RMC. Après il ne faut bien sûr pas que Payet se blesse pendant plusieurs semaines. Il y a des mecs qui me semblent un peu essentiels. Mais sinon je ne vois pas ce que Marseille a de moins que d'autres équipes. Et je ne vois pas pourquoi ils ne feraient pas podium. Je vois l'OM sur le podium, je le dis depuis le début de la saison. Les dernières semaines, quand ça allait moins bien, je n'ai pas participé à l'inquiétude générale. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de choses qui allaient moins bien, mais il y avait une sorte de climat d'impatience et de panique, et je n'étais pas dans ce climat-là."



L'OM reste sur deux succès 1-0. Il affiche paradoxalement la meilleure défense du classement de Ligue 1, avec 12 buts encaissés en 15 matchs. On ne s'attendait clairement pas à ça avec Jorge Sampaoli, lequel est réputé pour son football très offensif. Cela montre d'une certaine manière que l'Argentin s'est adapté aux spécificités du championnat français. Espérons néanmoins que les attaquants olympiens retrouvent rapidement leur réussite.