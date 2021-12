Gerson : "J'ai été hué, j'ai été humilié, j'ai été attaqué..."

Sur les réseaux sociaux, Gerson (24 ans) a posté les paroles d'une chanson du rappeur brésilien Projota. Elles traduisent ses difficultés des dernières semaines.





"J'ai été hué, j'ai été humilié, j'ai été attaqué. J'ai été maudit, menacé, jamais effrayé. Applaudi, vénéré, honoré", a écrit le Brésilien sur Instagram, après la fin du match disputé contre le FC Nantes. Nombre de ses supporters et partenaires ont publié un message pour le féliciter du superbe but qu'il a inscrit sur le terrain des Canaris. Et parmi eux, un certain Lucas Paqueta : "Bien joué mon frère, tu le mérites vraiment", a posté le Lyonnais.



En conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est réjoui du niveau affiché par son joueur : "Il a été très porté sur l'attaque, il s'est retrouvé souvent dans la surface de réparation adverse. Il a aussi récupéré des ballons et a été très actif. Quand il est comme ça, il peut nous apporter beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous avons parié sur lui", a-t-il confié aux journalistes.



Comme de nombreux Sud-Américains, Gerson a besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle vie. Espérons que ce match soit le premier d'une belle série. Il totalise pour l'instant 2 buts et 2 passes décisives en 14 apparitions en Ligue 1.