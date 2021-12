Sampaoli : "Ça me remplit de joie de revoir cette version de l'OM"

Jorge Sampaoli a confié sa satisfaction après le succès obtenu par ses troupes face à Nantes (1-0). C'est l'OM qu'il veut voir.





"Ça me remplit de joie de revoir cette version de l'OM, c'est la version que l'on aime, c'est la version que l'on construit. Ça m'a fait plaisir de voir ce jeu, on essaye de le mettre en place à chaque match. On savait que la rencontre serait difficile, sur un terrain difficile, face à une équipe agressive qui n'est facile pour personne. Je suis donc très content de ce résultat", a déclaré le coach argentin face aux médias, après la rencontre. Il a expliqué son choix de jouer sans numéro neuf : "Avoir un meneur de jeu capable de jouer plus haut, dans cette position, ça nous permet d'avoir une supériorité au milieu de terrain. Ça nous apporte beaucoup de volume de jeu. On a pratiquement tout le temps défendu avec le ballon, c'est ce que l'on voulait. On cherchait aussi ce jeu avec des transitions rapides, on a réussi à se procurer de nombreuses occasions. On aurait même peut-être pu gagner avec plus de buts d'écart", a-t-il poursuivi.





"Il faut continuer à apprendre, à grandir, à progresser"

Il pense que son équipe a encore besoin de temps pour engranger de la maturité : "Il faut continuer à apprendre, à grandir, à progresser dans ce Championnat qui est très difficile. Il faut gagner en efficacité, être plus tranchant, éviter de souffrir dans les transitions. C'est un travail de tous les jours. Et surtout continuer à prendre du plaisir en jouant de cette manière à chaque fois. On est donc très content du résultat, surtout contre une équipe qui a été performante contre tous les grands du Championnat", a-t-il conclu.



L'OM est désormais deuxième du classement de Ligue 1, avec 29 points et un match en retard sur ses concurrents. Il affrontera Brest, samedi, dans un stade Vélodrome qui retrouvera son public. Les Bretons restent sur une série impressionnante et il ne s'agira pas de les prendre à la légère.