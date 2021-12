Harit : "C'est important de prendre des points"

Amine Harit (24 ans) a confié sa satisfaction, après le succès remporté par l'OM sur le terrain de Nantes (1-0).





"Ça va ! Après la petite désillusion en Ligue Europa, c'était important de bien enchaîner en Ligue 1, surtout qu'on restait sur plusieurs déceptions. On prend 6 points sur les deux derniers matchs, c'est très bien surtout que c'est très serré devant au classement. Donc c'est important de prendre des points", a-t-il confié au micro de Prime Vidéo.



L'OM est désormais deuxième du classement de Ligue 1, avec 29 points. Il possède 1 point d'avance sur Rennes, 2 sur Nice et 3 sur Lens. Et il compte un match en moins (contre Lyon).