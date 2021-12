Violences dans les stades : une réunion vendredi au ministère de l'Intérieur

Le groupe de travail chargé de réfléchir à des solutions pour endiguer la violence dans les stades se réunira vendredi, au ministère de l'Intérieur.





Selon L'Équipe, la LFP, la FFF, les ministères de l'Intérieur, des Sports et de la Justice se réuniront au ministère de l'Intérieur, vendredi, à 10h00. Ce rendez-vous fait suite à celui qui a eu lieu mardi dernier, au même endroit. Les participants vont tenter d'élaborer une riposte, afin d'empêcher de nouveaux débordements dans les stades de Ligue 1, ces prochaines semaines. Le média cite quelques pistes de réflexion : "La formation des stadiers, la durée des interdictions de stade qui pourrait être allongée et la clarification de qui décide en dernier ressort de l'arrêt ou de la reprise d'une rencontre." A priori, la décision de l'arrêt ou non des matchs pourrait revenir aux autorités publiques, plutôt qu'à l'arbitre.



De nombreux incidents ont déjà eu lieu, cette saison. L'OM a été victime des plus graves, à Montpellier (Valentin Rongier a été blessé à la lèvre), à Nice (les supporters ont envahi la pelouse pour se battre avec les Olympiensn après que Dimitri Payet ait été atteint par une bouteille d'eau) et à Lyon (une bouteille d'eau a violemment frappé Dimitri Payet à la tête). A noter que le CNOSF a rejeté le recours de l'OL, ce matin, et que le verdict de la commission de discipline concernant l'incident rhodanien sera connu le 8 décembre.