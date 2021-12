Mercato : l'OM courtiserait Sergio Gomez

L'OM apprécierait le profil de Sergio Gomez (21 ans), le latéral gauche polyvalent d'Anderlecht. Une offre pourrait être faite cet hiver pour obtenir sa signature.





Selon les informations rapportées par le Sun, le club olympien figure dans la liste des intéressés par Sergio Gomez. Il n'est pas le seul club de Ligue 1, étant donné que l'OL, Monaco et Lille sont aussi cités par le média. Et à l'étranger, Manchester United, Everton, Villarreal, l'Ajax Amsterdam et l'Inter Milan le surveilleraient également.



Sous contrat avec le club belge jusqu'en 2025, l'Espagnol a été formé à la Masia, à Barcelone. Il a ensuite été transféré au Borussia Dortmund pour un montant de 3 millions d'euros, où il n'a jamais eu sa chance. Anderlecht l'a recruté pour un montant de 2,25 millions d'euros, l'été dernier, et relancé. Le club allemand peut avoir des regrets : il a inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives en 16 apparitions en Jupiler Pro League, cette saison. De quoi attirer les regards de tous les scouts européens. Il peut évoluer aux postes de latéral gauche (sa place de prédilection), milieu gauche et ailier gauche. Il compte enfin 7 sélections avec les Espoirs espagnols.



Pour rappel, l'OM est surveillé par la DNCG, laquelle a prononcé un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutations.