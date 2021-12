Nantes-OM : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM se déplace à Nantes, ce mercredi, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Compos, chaîne, horaires... Voici les infos à connaître sur le match.





L'équipe de Jorge Sampaoli s'est contentée du minimum face à Troyes (1-0), dimanche soir, dans une rencontre difficile. Sera-t-elle en mesure d'élever son niveau sur le terrain de la Beaujoire ? Le coach argentin est la cible de critiques, cette fin d'automne. Une réaction est attendue. L'an passé, l'OM avait rapporté le point du match nul (1-1) de Nantes.



Côté terrain, l'équipe olympienne doit composer avec l'absence de Bamba Dieng, lequel a ressenti une douleur au genou. Touché au dos depuis plusieurs semaines, Cengiz Under reste incertain. Les Nantais doivent eux se passer de Pedro Chirivella et Fabio, qui sont suspendus. Sébastien Corchia, Roli Pereira de Sa et Renaud Emond sont forfaits.





Les compos probables de Nantes-OM

Voici les compositions d'équipes probables du match Nantes-OM. Nous publierons les compos officielles, environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Lopez - Rongier, Saliba, Alvaro, Peres - Lirola, Guendouzi, Kamara, Payet, De la Fuete - Milik.



La compo probable de Nantes : Lafont - Appiah, Castelletto, Pallois, Merlin - Moutoussamy, Girotto, Cyprien - Simon, Kolo Muani, Blas.





Nantes-OM, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Le match sera diffusé sur Prime Vidéo, à partir de 21h00, ce mercredi.