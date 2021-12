Nantes-OM : la Beaujoire affichera complet

35 000 personnes devraient assister au match Nantes-OM, ce soir, à la Beaujoire. Le stade affichera complet.





Selon les informations relayées par La Provence, les Canaris avaient écoulé 32 000 billets pour la rencontre, mardi. Ils ont remis en vente les billets correspondant à la zone visiteur, étant donné que les Marseillais n'ont pas été autorisés à faire le déplacement. 35 000 personnes devraient ainsi prendre place dans l'enceinte de la Beaujoire (pour une capacité de 35 322 places). On sera loin des records d'affluence du stade : il avait accueilli 51 359 personnes, lors d'un match France-Belgique, en 1984. Sa capacité a depuis été réduite.



Les fans olympiens devront donc pour leur part regarder le match à la télévision. Le Préfet de Loire-Atlantique a en effet pris un arrêté interdisant leur voyage. Il s'agit de la quatrième interdiction de déplacement successive, depuis les incidents d'Angers. Et compte tenu de la tournure des événements depuis Lyon-OM, on peut s'attendre à de nombreuses restrictions, ces prochains mois.



L'an passé, l'OM avait obtenu le nul sur la pelouse des Canaris (1-1).