L'OM sur le podium ? Trémoulinas mise plutôt sur Lyon et Rennes

Benoît Trémoulinas pense que Rennes et Lyon se disputeront les deuxièmes et troisièmes places du classement de Ligue 1. Il n'a même pas cité l'OM.





Sur la chaîne L'Equipe, le consultant a donné son avis sur les prétendants au podium de Ligue 1. Il pense que l'OL finira deuxième, tandis que Rennes prendra la troisième place. Il n'a même pas cité l'OM : "Le favori pour la deuxième place ? J'ai envie de dire Lyon. Avec l'effectif qu'il y a, il va y avoir un déclic, c'est pas possible autrement. L'OL est très irrégulier. Contre Montpellier, c'était encore une victoire ric-rac. Sans un grand Lopes, ça ne gagne pas. Mais quand on voit le onze titulaire, avec Paqueta ou Aouar, je me dis que Peter Bosz va quand même y arriver. C'est un coach qui a eu des résultats dans des grands clubs en Allemagne, même si la fin a toujours été un peu compliquée pour lui... Mais j'ai envie de croire en l'OL ! Je ne me mouille pas trop. Après, je pense que Rennes sera le principal concurrent de Lyon pour la deuxième place. Le SRFC a une grosse équipe, avec un fond de jeu intéressant, et Laborde qui est au sommet de son art... Donc Rennes sera le plus gros concurrent de Lyon", a-t-il déclaré.



C'est peu dire que l'OM n'a pas séduit, ces dernières semaines. Au point que certains consultants font mimes de l'avoir oublié. Pour autant, les Olympiens ont toutes les cartes en main pour bien figurer. Espérons donc que Jorge Sampaoli trouvera les solutions pour que chacun d'eux exprime son meilleur football.