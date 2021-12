Des choix de Sampaoli pas compris par le vestiaire ?

Florent Germain affirme que certains choix de Jorge Sampaoli ne sont pas compris par les joueurs de l'OM. Il craint que la situation ne se dégrade rapidement, dans le vestiaire marseillais.





Souvent bien informé, le journaliste croit savoir que le coach phocéen pourrait bientôt perdre l'adhésion de son vestiaire. Certains éléments ne comprendraient pas ses décisions : "Le groupe suit toujours Sampaoli, il n'y a pas de lassitude. Le groupe reste solidaire, il n'y a pas de tensions entre les joueurs et Sampaoli. Mais par contre, les joueurs se posent des questions, c'est sûr. On va prendre l'exemple de Rongier. Il a fait une très bonne interview dans l'After Foot il y a une dizaine de jours. Il expliquait avoir saisi son poste hybride de latéral droit/milieu. Sauf que maintenant, c'est un latéral droit pur et dur, et non plus un milieu. Dans le 4-4-2, Luan Peres joue latéral gauche alors qu'il est central. Guendouzi a été sur le côté droit contre Galatasaray alors qu'il est très bon dans le volume de jeu dans l'axe", a-t-il confié sur RMC.





"Ils savent que le coach ne compte plus sur eux"

Certains commenceraient aussi à se démobiliser : "Les joueurs s'interrogent, ils ne comprennent pas certaines décisions de Sampaoli. Certains remplaçants ont compris le message, ils savent que le coach ne compte plus sur eux. Comme Harit, qui ne va même pas s'échauffer contre Troyes. Sampaoli fait très peu de changements. Il n'a pas perdu le vestiaire, mais il est sur la bonne voie pour le perdre. Il faut que Sampaoli remette de l'ordre, sinon la saison va être longue. Mais n'y a pas encore péril en la demeure, grâce aux bons résultats", a-t-il poursuivi.



Croisons aussi les doigts pour que les remplaçants ne commencent pas à diffuser des informations dans le dos de leurs coéquipiers...