Longoria s'est excusé auprès de Troyes

Pablo Longoria s'est excusé auprès de l'ESTAC, suite aux propos racistes tenus à l'encontre de Hyun-Jun Suk (30 ans), lors du match OM-Troyes (1-0).





Selon les informations obtenues par RMC, le président de l'OM a pris connaissance des paroles tenues mardi, en fin de journée. Il était à Paris, où il a assisté à la remise de la Légion d'honneur à Jacques-Henri Eyraud. Il a ensuite appelé le président troyen, un peu avant 22 heures. Il lui a assuré que l'OM "condamnait toute forme de racisme". Il a aussi insisté pour que son homologue troyen présente ses excuses aux joueurs de l'ESTAC. Le club olympien ne sait pour l'instant pas qui est l'auteur de ces propos. Il chercherait à le découvrir. Pour rappel, la commission de discipline s'est saisie de l'affaire et, si elle parvient à savoir qui a parlé, risque de prononcer une sanction.



Ces propos sont bien sûr inacceptables. Et d'autant plus lorsque l'on porte un maillot comme celui de l'OM, engagé dans des valeurs de tolérance. Espérons que leurs auteurs assumeront leur bêtise.