Des propos racistes contre Suk lors d'OM-Troyes ?

La commission de discipline s'est saisie d'une affaire de propos racistes visant Hyun-Jun Suk, lors du match OM-Troyes (1-0).





Selon les informations communiquées par RMC, le match OM-Troyes est ciblé par une enquête de la commission de discipline. Des micros placés à proximité du banc de l'OM auraient capté plusieurs paroles racistes : "Le samouraï, il nous l'a découpé deux fois", aurait lancé quelqu'un. Puis un autre : "Il va faire des sushis."



Des propos dénoncés à juste titre par l'ESTAC : "L'ESTAC a pris connaissance, après visionnement des images de la rencontre l'opposant à l'Olympique de Marseille, de propos racistes à l'égard de son attaquant Hyun-Jun SUK.



S'il est absolument hors de question de donner écho aux paroles captées par les micros d'Amazon Prime ce dimanche, ces propos sont tout bonnement inacceptables et viennent entacher une discipline, le football, qui se veut par essence multicolore et multiculturelle. Le club condamne fermement toute forme de racisme ou de xénophobie.



L'ESTAC soutient toutes démarches entreprises pour lutter contre ce fléau. Le club épaulera et soutiendra le joueur dans les actions qu'il souhaitera entreprendre", a écrit le club troyen sur son site internet.



La commission de discipline va tenter de déterminer les auteurs de ces paroles.