Sampaoli espère vite retrouver le vrai Milik

Jorge Sampaoli regrette que ses attaquants n'aient pas la réussite, cette fin d'automne. Il espère notamment qu'Arek Milik (27 ans) va vite retrouver son réalisme.





"Il est revenu d'une blessure importante, mais c'est aussi une complication pour nous. La récupération prend parfois plus de temps. On a besoin des buts de Milik et qu'il retrouve la confiance. On a besoin des buts de Payet aussi. On peut juste attendre et espérer le retour de Milik à 100 % le plus rapidement possible. On doit préparer tous les joueurs à être plus tranchants à la finition. On a attendu le retour de Milik pendant longtemps et là l'absence de buts nous fait mal, mais il va revenir et l'équipe sera alors plus solide. Quand on domine et que l'on marque, on pourra profiter de cet avantage psychologique", a déclaré l'entraîneur phocéen face à la presse, ce mardi.



Les Olympiens n'ont marqué que 3 buts lors des 5 derniers matchs de Ligue 1. Si la défense a bien tenu (1 but encaissé), on espère retrouver bientôt l'équipe flamboyante du début de saison. Arek Milik n'a marqué que 1 but en championnat, cette saison.