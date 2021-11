Sampaoli détaille son système de jeu et parle du mercato

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a donné des précisions sur son animation de jeu. Il a aussi parlé du mercato, lors duquel il espère quelques renforts. Il pense que son équipe a besoin d'un peu de temps pour gagner en maturité.





Face aux journalistes, le coach argentin a évoqué son système de jeu. Il le travaille en fonction du profil des adversaires de l'OM : "Je crois que nous avons un système qui évolue en fonction des matchs et de l'adversaire. C'est surtout défensivement que l'on peut voir ce 4-4-2. On comprend que le système dépend des mouvements pour attaquer et défendre. (...) Cela dépend aussi de la manière dont jouent nos rivaux avec leurs latéraux. Cela dépend aussi de comment on peut faire mal à l'adversaire. C'est notamment l'importance de notre milieu latéral. Mon but c'est d'avoir les meilleurs joueurs sur le terrain et j'aimerais pouvoir le faire, peu importe leur poste. C'est plus compliqué de bien jouer que de défendre sur un latéral adverse", a-t-il déclaré.





"Essayer de continuer à grandir et à améliorer cette base"

Il a notamment apporté des précisions sur le poste de latéral droit, où il choisit d'utiliser un milieu défensif : "On commence les matchs avec des latéraux ouverts pour utiliser la largeur, mais l'idée c'est qu'il rentre vite dans l'axe. On a du mal à s'installer dans le camp adverse en ce moment. Concernant Lirola, c'est un latéral ailier et il est meilleur offensivement que défensivement. On pense que Rongier et Kamara peuvent mieux défendre dans ce poste hybride. On n'a pas d'autres latéraux naturels à ce poste. Lirola a beaucoup joué. On a aussi besoin de latéraux plus défensifs. Lirola est meilleur un cran plus haut selon nous et Rongier est meilleur dans l'axe. C'est aussi à cause de l'effectif et du manque de profondeur dans l'effectif."



Sampaoli a aussi évoqué le mercato : "J'en parle tous les jours avec le président et avec le propriétaire. On a fait un effectif presque totalement neuf, mais nous sommes un peu limités dans la composition du groupe. On essaiera de boucler le groupe lors du prochain mercato. Plus que mes envies, c'est aussi lié à la réalité du club. Le président et le propriétaire en parleront mieux que moi. Mon travail c'est de faire une équipe compétitive." Il considère en effet que son groupe est trop inexpérimenté : "Il y a plein d'équipes qui se sont renforcées et qui sont plus terminées et ensemble que nous. On essaie d'être compétitif dans un championnat très difficile avec une équipe jeune et nouvellement formée. Vous pouvez savoir si notre équipe est prête pour la deuxième place. Nous devons construire une base cette année et essayer de continuer à grandir et à améliorer cette base. Il y a des équipes bien plus abouties que nous."



L'OM se déplace à Nantes, demain, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.