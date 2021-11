Son avenir ? Kamara botte encore en touche

Boubacar Kamara (21 ans) s'est bien présenté en conférence de presse, ce mardi. Il a évoqué son avenir et indiqué qu'il n'avait pas pris de décision.





Face aux médias, le défenseur a affirmé qu'il n'avait pas séché la conférence de presse de vendredi dernier : "Je n'ai pas séché la conférence de presse vendredi, j'avais prévenu le club en amont. Je n'ai jamais fui la presse. Ce n'est pas par rapport au match de Galatasaray. C'était personnel." Il s'est ensuite exprimé sur son futur : "C'est mon représentant qui gère tout ça, les offres sont confidentielles. Ce n'est pas à moi de m'exprimer. Moi je me concentre sur le terrain." Il a néanmoins admis qu'il était "toujours en réflexion".





"Quand j'aurai pris ma décision, je serai le premier à venir"

Le Marseillais a confié les paramètres qui pèsent dans son choix : "Ce que j'ai envie surtout, c'est de continuer à travailler, à progresser et gagner des trophées. Quand j'aurai pris ma décision, je serai le premier à venir. Est-ce que l'OM peut continuer à me faire progresser ? Oui. Je suis jeune." Il a également évoqué les offres refusées en fin de mercato : "Si je garde un goût amer de cet épisode ? Non. J'ai juste eu l'impression de ne pas avoir eu le choix. Mais j'ai vite tourné la page. Ce n'est pas arrivé qu'à moi dans l'effectif. C'est passé maintenant."



Pour rappel, le contrat de Boubacar Kamara est censé se terminer en juin. Il paraît donc compréhensible que ses dirigeants lui aient cherché une porte de sortie, lors du mercato estival. Le défenseur joue à un jeu qui rappelle celui de Florian Thauvin, la saison passée.