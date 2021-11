MacHardy : "Cette équipe est totalement déséquilibrée"

Le journaliste de RMC Jonathan MacHardy n'est pas surpris par la méforme actuelle de l'OM en regard de l'effectif.





D'après lui, l'OM de Jorge Sampaoli manque d'expérience et repose trop sur Dimitri Payet : "Le problème, c'est que quand tu es un entraîneur avec des idéaux aussi extrêmes que (Jorge) Sampaoli, tous les choix peuvent passer à condition d'avoir des résultats. S'il y a des résultats, tu passes pour un génie mais si la machine s'enraye, tu passes pour un taré. Le problème, c'est que cette équipe est totalement déséquilibrée. Le travail accompli par (Pablo) Longoria pour reconstruire l'OM cet été était gigantesque mais incomplet, ce qui est normal. On se retrouve avec un groupe jeune et inexpérimenté avec un entraîneur en train de prendre la mesure de son effectif. Tout ça donne un cocktail qui au début de saison est enthousiasmant, mais le fait anormal, ce n'est pas ce qui se passe maintenant, mais le début de saison. (...) Ce n'était pas prévu ce début de saison. On disait que c'était extraordinaire. Maintenant, retour à la réalité."



Et la réalité, c'est un OM peu convaincant dans le jeu ces dernières semaines, mais qui perd rarement et est 4e de L1 avec un match en moins (contre Lyon) et seulement 2 points de moins que le 2e, Rennes.